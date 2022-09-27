Андреянова Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреянов Николай Борисович
Отец ребёнка: Андреянов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иовлева Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Андреянов Борис Николаевич
Смерть
Неизвестно