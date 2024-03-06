Муслимов Анвар Рафаилович
мужской, родился 29.07.1973
Супруги
Новикова - Муслимова Олеся Валентиновна01.02.1981 г.р.
Дети
Муслимова Ева Анваровна28.09.2007 г.р.
Муслимов Тимур Анварович18.06.2016 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.2007
Дочь: Муслимова Ева Анваровна
Мать ребёнка: Новикова - Муслимова Олеся Валентиновна
Рождение ребёнка
18.06.2016
Мать ребёнка: Новикова - Муслимова Олеся Валентиновна