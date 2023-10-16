Борисова (Диванова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Диванова) Галина Васильевна

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Место рождения

Молочное, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.08.1941

Дата смерти

16.10.2023

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941

Отец: Диванов Василий Иванович

Мать: Диванова Ольга Андреевна

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Борис Александрович

Смерть
16.10.2023
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