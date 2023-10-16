Борисова (Диванова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1941
Дата смерти16.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941
Отец: Диванов Василий Иванович
Мать: Диванова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2023