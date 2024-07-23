Щеглов (Зверьков) Иван Иванович (Григорьевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
?.11.1902
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.09.1906
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.02.1910
Сын: Зверьков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зверьков Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна
Смерть
Неизвестно