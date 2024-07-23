Щеглов (Зверьков) Иван Иванович (Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов (Зверьков) Иван Иванович (Григорьевич)

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Щеглов (зверьков) Иван (Василий) Ефимович

Мать: Щеглова (рукосуева) Евдокия Гурьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
1902

Жена: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.11.1902

Сын: Щеглов (зверьков) Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.09.1906

Сын: Зверьков Аверьян (Аверкий) Иванович

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Зверьков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.02.1910

Сын: Зверьков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Зверьков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Зверьков Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверькова Аксенья (Аксинья) Ксения Леонтьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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