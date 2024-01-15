Дудина (Дудина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина (Дудина) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Киров

Дата рождения

08.09.1916

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1938 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1916

Отец: Дудин Алексей Никитич

Мать: Дудина Анна Васильевна

Киров
Рождение ребёнка
14.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толоцкий Федор Иванович

г. Смоленск
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Толоцкий Владимир Федорович

Отец ребёнка: Романовский Роман Михайлович

Вологда
Развод
Неизвестно

Муж: Толоцкий Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толоцкий Федор Иванович

Награда
Неизвестно
1й лауреат сталинской премии за роль павлика морозова
Смерть
1990
Ангарск
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