Дудина (Дудина) Любовь Алексеевна
Место рожденияКиров
Дата рождения08.09.1916
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1916
Отец: Дудин Алексей Никитич
Мать: Дудина Анна Васильевна
Киров
Рождение ребёнка
14.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толоцкий Федор Иванович
г. Смоленск
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Толоцкий Владимир Федорович
Отец ребёнка: Романовский Роман Михайлович
Вологда
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
1й лауреат сталинской премии за роль павлика морозова
Смерть
1990
Ангарск