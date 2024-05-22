Концевода (Мельниченко) Стефания (Степанида) Харитоновна
Место рождения
Дата рождения17.11.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1838
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97V-F?i=429&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
16.10.1860
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RH8L?i=229&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно