Концевода (Мельниченко) Стефания (Степанида) Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концевода (Мельниченко) Стефания (Степанида) Харитоновна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

17.11.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1838

Отец: Мельниченко Харитон (Захарий) Иосифович

Мать: Мельниченко (Дзюбленко) Екатерина Кирилловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97V-F?i=429&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
16.10.1860

Муж: Концевода Петр Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RH8L?i=229&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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