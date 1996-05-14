Тараш Сергей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1922
Дата смерти14.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922
Отец: Тараш Антон Андреевич
Мать: Тараш Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Лукина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна
Бракосочетание
До 1953
Жена: Тараш Мария Лазаревна
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
17.02.1959
Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна
Украина Донецкая обл.ст.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна
Смерть
14.05.1996
Украина Донецкая обл.с Красная поляна
Похороны
Неизвестно
Укратна Донецкая обл.,с.Красная поляна