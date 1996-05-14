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Тараш Сергей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1922

Дата смерти

14.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922

Отец: Тараш Антон Андреевич

Мать: Тараш Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Лукина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна

Бракосочетание
До 1953

Жена: Тараш Мария Лазаревна

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
17.02.1959

Сын: Тараш Лазарь Сергеевич

Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна

Украина Донецкая обл.ст.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараш Мария Лазаревна

Смерть
14.05.1996
Украина Донецкая обл.с Красная поляна
Похороны
Неизвестно
Укратна Донецкая обл.,с.Красная поляна
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