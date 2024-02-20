Лукина (Тараш) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Тараш Сергей Антонович
Мать: Тараш Мария Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008