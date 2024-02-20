Лукина (Тараш) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Тараш) Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Тараш Сергей Антонович

Мать: Тараш Мария Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
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