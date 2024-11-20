Егоров Алексей Незаконорожденный
Место рождения
Дата рождения14.03.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1805
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Егоров Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Егоров Афонасий Алексеевич
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Смерть
Неизвестно