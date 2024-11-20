Егоров Алексей Незаконорожденный 14.03.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Егоров Алексей Незаконорожденный

Место рождения

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

14.03.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1805

Отец: не указан

Мать: (Щепетунова) Наталья Дмитриевна

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Егоров Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Егоров Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Егоров Афонасий Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Смерть
Неизвестно

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