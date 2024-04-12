Федоринова (Ковязина) Пелагея Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоринова (Ковязина) Пелагея Самойловна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ковязин Самуил Никифорович

Мать: Ковязина Марфа Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1810

Муж: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Федоринов, Мартин Медве... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Федоринова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1811 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Елисей ... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федоринова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Федоринова Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьячек ... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федоринова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Федоринов Степан Егорович

Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Тит Мед... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федоринов Максим Егорович

Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №63, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Фе... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоринов Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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