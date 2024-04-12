Федоринова (Ковязина) Пелагея Самойловна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
1810
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Федоринов, Мартин Медве... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Федоринова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1811 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Елисей ... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федоринова Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федоринова Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович
Рождение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьячек ... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федоринова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федоринов Степан Егорович
Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Тит Мед... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федоринов Максим Егорович
Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович
Рождение: запись о рождении №63, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Фе... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоринов Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Федоринов Егор Антонович
Смерть
Неизвестно