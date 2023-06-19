Федоринов Егор Антонович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1810
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Федоринов, Мартин Медве... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Федоринова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Федоринова Пелагея Самойловна
Рождение: запись о рождении №12, метрическая книга за 1811 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Елисей ... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федоринова Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Федоринова Пелагея Самойловна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федоринова Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Федоринова Пелагея Самойловна
Рождение: запись о рождении №25, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьячек ... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федоринова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Федоринова Пелагея Самойловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федоринов Степан Егорович
Мать ребёнка: Федоринова Пелагея Самойловна
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Тит Мед... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федоринов Максим Егорович
Мать ребёнка: Федоринова Пелагея Самойловна
Рождение: запись о рождении №63, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Фе... Показать все
Иммиграция
1828
1828 - Егор Антонов выбыл в Оренбургскую губернию
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоринов Игнатий Егорович
Мать ребёнка: Федоринова Пелагея Самойловна
Смерть
Неизвестно