Вера Степанова
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Дети
(Карпушкин) Анна ЕгороваОколо 1817 г.р.
Карпушкин Дмитрий Егоров1819 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Карпушкин) Анна Егорова
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Карпушкин / Чиндин Семён Егоров
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Карпушкин / Чиндин Корнила Егоров
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аксинья Егорова
Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно