Вера Степанова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Вера Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Дети
(Карпушкин) Анна ЕгороваОколо 1817 г.р.
Карпушкин Дмитрий Егоров1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Карпушкин) Анна Егорова

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Карпушкин Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Карпушкин / Чиндин Семён Егоров

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Карпушкин Иван Егоров

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Карпушкин Филипп Егоров

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Карпушкин Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Карпушкин / Чиндин Корнила Егоров

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аксинья Егорова

Отец ребёнка: Карпушкин Егор Тихонов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
Неизвестно

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