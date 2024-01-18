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Шальнов Куприян Семенович
Шальнов Куприян Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811 ст.
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Шальнов Семен Матвеевич
1793 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец:
Шальнов Семен Матвеевич
Мать: не указана
Смерть
1813
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