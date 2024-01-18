Шальнов Куприян Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнов Куприян Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Шальнов Семен Матвеевич

Мать: не указана

Смерть
1813
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