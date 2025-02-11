(Чичина) Февронья Сергеева
женский, родилась 1833, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнисья Тихонова1808 г.р.
ОтецЧичин Сергей Маркеллов1811 г.р.
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Место
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Рождение
1833
Отец: Чичин Сергей Маркеллов
Мать: Анисья Тихонова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно