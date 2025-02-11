(Чичина) Февронья Сергеева 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чичина) Февронья Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1833, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анисья Тихонова1808 г.р.
Отец
Чичин Сергей Маркеллов1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Чичин Сергей Маркеллов

Мать: Анисья Тихонова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

109

Смерть
Неизвестно

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