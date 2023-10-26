Смирнова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Смирнов Иван Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: не указан
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-417Q?i=590&wc=M6MK-4TL%3A224254401%2C226324801%2C226848701&cc=1929530 незаконнорожденный, отчество по кр. отцу.
Смерть
После 1858