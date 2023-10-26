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Смирнова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Смирнов Иван Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Смирнов Антон Павлович

Отец ребёнка: не указан

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-417Q?i=590&wc=M6MK-4TL%3A224254401%2C226324801%2C226848701&cc=1929530 незаконнорожденный, отчество по кр. отцу.
Смерть
После 1858

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