Денисова Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти17.09.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Афимья Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович
Смерть
17.09.1812
В возрасте 73 лет, от старости