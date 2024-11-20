Денисова Дарья Максимовна 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Дарья Максимовна

Денисова Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

17.09.1812

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Афимья Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Денисов Федор Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Иванович

Смерть
17.09.1812
В возрасте 73 лет, от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.