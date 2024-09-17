Носкова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1947
Сын: Носков Александр Павлович
Отец ребёнка: Носков Павел Александрович
Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Рождение ребёнка
09.04.1950
Отец ребёнка: Носков Павел Александрович
Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Рождение ребёнка
31.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носков Павел Александрович
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Смерть
Неизвестно