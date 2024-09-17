Носкова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1947 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Павел Александрович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1947

Сын: Носков Александр Павлович

Отец ребёнка: Носков Павел Александрович

Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Рождение ребёнка
09.04.1950

Сын: Носков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Носков Павел Александрович

Похозяйственная книга по д.Дураково за 1967-1970 годы | 93
Рождение ребёнка
31.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Павел Александрович

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Смерть
Неизвестно

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