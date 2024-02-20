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Тонковяз Семен Дмитриевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
10.11.1863

Жена: Тонковяз Стефанида Деонисимовна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 39,зап.№ 28, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно
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