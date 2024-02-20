Тонковяз Семен Дмитриевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
10.11.1863
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 39,зап.№ 28, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно