Тонковяз (Кириленко) Стефанида Деонисимовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения11.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1843
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1843г.,зап.№ 57, ЦГИАК / Киев / , Ф - 0127-1012-2127 лист № 023.
Крещение
11.11.1843
Росси Киевская гу.,Васильковский уезд д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1843г. лист № 1215,зап.№ 57 | Восприемники: Крестьяне д.Саливонки ;Михаил Авраамович Кравченко и Евдокия Федоровна , Ивана Рябухи - жена.
Бракосочетание
10.11.1863
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 39,зап.№ 28, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно