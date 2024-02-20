Тонковяз (Кириленко) Стефанида Деонисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонковяз (Кириленко) Стефанида Деонисимовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

11.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1843

Отец: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Мать: Кириленко / 2-Й Брак / Анна Дмитриевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1843г.,зап.№ 57, ЦГИАК / Киев / , Ф - 0127-1012-2127 лист № 023.
Крещение
11.11.1843
Росси Киевская гу.,Васильковский уезд д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда м/к 1843г. лист № 1215,зап.№ 57 | Восприемники: Крестьяне д.Саливонки ;Михаил Авраамович Кравченко и Евдокия Федоровна , Ивана Рябухи - жена.
Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Тонковяз Семен Дмитриевич

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 39,зап.№ 28, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно
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