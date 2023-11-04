Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1741

Сын: Босых Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1747

Сын: Босых Елисей Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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