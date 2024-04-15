Масленникова Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.05.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.05.1929
Легково, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.08.1954
Сын: Бляблин Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Бляблин Аркадий Кириллович
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область