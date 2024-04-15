Масленникова Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.05.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
28.05.1929
Легково, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.08.1954

Сын: Бляблин Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Бляблин Аркадий Кириллович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область

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