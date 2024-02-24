Лебедева Сафонова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Сафонов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Сафонов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафонов Виктор
Смерть
Неизвестно