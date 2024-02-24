Лебедева Сафонова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Сафонова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Василий

Мать: Кислякова Лебедева Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Сафонов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Сафонов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Виктор

Смерть
Неизвестно
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