Шульц Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1824
Дочь: Матикайнен (Шульц) Ева Петровна
Мать ребёнка: Шульц (Корпелайнен) Мария Осиповна
Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно