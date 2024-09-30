Шульц Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульц (Корпелайнен) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
08.12.1824

Дочь: Матикайнен (Шульц) Ева Петровна

Мать ребёнка: Шульц (Корпелайнен) Мария Осиповна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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