Лозовая Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовая Ольга Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965

Отец: Василенко Евгений Михайлович

Мать: Василенко Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пкп кпуп

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.04.1983

Дочь: Жукова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Лозовой Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.12.1984

Дочь: Гур Тамара Александровна

Отец ребёнка: Лозовой Александр Дмитриевич

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