Лозовая Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пкп кпуп
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.04.1983
Дочь: Жукова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Лозовой Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.12.1984
Дочь: Гур Тамара Александровна
Отец ребёнка: Лозовой Александр Дмитриевич