Матикайнен (Сварвар) Ева Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матикайнен) Мария Павловна
Отец ребёнка: Матикайнен Павел Иосифович
Бракосочетание
08.02.1925
Скворицы
Рождение ребёнка
30.09.1926
Дочь: (Матикайнен) Хильма Павловна
Отец ребёнка: Матикайнен Павел Иосифович
Рождение ребёнка
02.05.1929
Дочь: (Матикайнен) Мартта Павловна
Отец ребёнка: Матикайнен Павел Иосифович
Смерть
Неизвестно