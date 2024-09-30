Матикайнен (Сварвар) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Сварвар) Ева Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матикайнен) Мария Павловна

Отец ребёнка: Матикайнен Павел Иосифович

Бракосочетание
08.02.1925

Муж: Матикайнен Павел Иосифович

Скворицы
Рождение ребёнка
30.09.1926

Дочь: (Матикайнен) Хильма Павловна

Отец ребёнка: Матикайнен Павел Иосифович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1929

Дочь: (Матикайнен) Мартта Павловна

Отец ребёнка: Матикайнен Павел Иосифович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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