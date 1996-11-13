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Громаковский Станислав Васильевич

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Место рождения

Белорусская ССР, Могилевская обл., Старо-Молочинский р-н, х. Зайцево

Дата рождения

02.07.1911

Дата смерти

13.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1911

Отец: Громаковский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Громаковская) Ася Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Громаковская) Людмила Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 24.10.1933 по 23.09.1955
Награды Орден Ленина Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За победу над Японией» Орден Красной Звезды Орден Красного Знамени Орден Отечественной войны II степени Воинское звание: майор интенд. службы; ... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1957

Дочь: Башлыкова (Громаковская) Анна Станиславовна

Мать ребёнка: Громаковская (Секерина) Александра Александровна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
23.05.1972

Жена: Громаковская (Секерина) Александра Александровна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Он: Громаковский Станислав Васильевич 2 июля 1911 г Витебская обл, Толочинский р-н, х Зайцево, белорус, 60 лет, где и кем работает: Ангарске управл. стр-ва 16 ст. инспектор, разведение; Она: Секерина... Показать все
Смерть
13.11.1996
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Возраст 85 лет; постоянно проживал Российская Федерация, Иркутская область. город Ангарск, улица Мира, дом 53А, кв 43; семейное положение состоял в браке; где и кем работал пенсионер инспектор образов... Показать все

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