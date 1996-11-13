Громаковский Станислав Васильевич
Место рожденияБелорусская ССР, Могилевская обл., Старо-Молочинский р-н, х. Зайцево
Дата рождения02.07.1911
Дата смерти13.11.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1911
Отец: Громаковский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Громаковская) Ася Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Громаковская) Людмила Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 24.10.1933 по 23.09.1955
Награды Орден Ленина Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За победу над Японией» Орден Красной Звезды Орден Красного Знамени Орден Отечественной войны II степени Воинское звание: майор интенд. службы; ... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1957
Дочь: Башлыкова (Громаковская) Анна Станиславовна
Мать ребёнка: Громаковская (Секерина) Александра Александровна
Бракосочетание
23.05.1972
Он: Громаковский Станислав Васильевич 2 июля 1911 г Витебская обл, Толочинский р-н, х Зайцево, белорус, 60 лет, где и кем работает: Ангарске управл. стр-ва 16 ст. инспектор, разведение; Она: Секерина... Показать все
Смерть
13.11.1996
Возраст 85 лет; постоянно проживал Российская Федерация, Иркутская область. город Ангарск, улица Мира, дом 53А, кв 43; семейное положение состоял в браке; где и кем работал пенсионер инспектор образов... Показать все