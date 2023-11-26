Аммосова Надежда Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лященко Аркадий
Рождение ребёнка
15.04.1987
Дочь: Злыгостева (Лященко) Анна Аркадьевна
Отец ребёнка: Лященко Аркадий
Рождение ребёнка
19.03.2007
Дочь: Михайлова Галина Владиславовна
Отец ребёнка: Михайлов Владислав Иванович