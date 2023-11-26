Аммосова Надежда Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммосова Надежда Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1968

Отец: Аммосов Прокопий

Мать: Аммосова (Керемясова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владислав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лященко Аркадий

Рождение ребёнка
15.04.1987

Дочь: Злыгостева (Лященко) Анна Аркадьевна

Отец ребёнка: Лященко Аркадий

Рождение ребёнка
19.03.2007

Дочь: Михайлова Галина Владиславовна

Отец ребёнка: Михайлов Владислав Иванович

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