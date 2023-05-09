Новикова Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1981
Отец: Шаронов Юрий Львович
Рождение ребёнка
10.05.2011
Рождение ребёнка
29.07.2021
Дочь: Новикова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Квасников Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
29.07.2021
Дочь: Новикова Дана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Виктория
Отец ребёнка: Новиков Игорь Алексеевич