Новикова Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1981

Отец: Шаронов Юрий Львович

Мать: Вахромцева Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
10.05.2011

Сын: Зимин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.07.2021

Дочь: Новикова Полина Владимировна

Отец ребёнка: Квасников Владимир Валерьевич

Рождение ребёнка
29.07.2021

Дочь: Новикова Дана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Владимир Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Виктория

Отец ребёнка: Новиков Игорь Алексеевич

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