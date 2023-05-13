Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Полина Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Ксения Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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