Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Полина Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Ксения Прохоровна
Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Прохоровна
Смерть
Неизвестно