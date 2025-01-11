Рубцова (Чумакова) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1993
Бракосочетание
2011
Рождение ребёнка
23.12.2011
Сын: Заслонкин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Заслонкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
02.02.2015
Сын: Заслонкин Тимур Алексеевич
Отец ребёнка: Заслонкин Алексей Александрович
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
24.09.2022
Рождение ребёнка
11.12.2023
Дочь: Рубцова Ева Алексеевна
Отец ребёнка: Рубцов Алексей Витальевич