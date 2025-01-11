Рубцова (Чумакова) Екатерина Владимировна 11.10.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рубцова (Чумакова) Екатерина Владимировна

Место рождения

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1993

Отец: Чумаков Владимир Александрович

Мать: Чумакова (Пабуева) Светлана Геннадьевна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
2011

Муж: Заслонкин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
23.12.2011

Сын: Заслонкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Заслонкин Алексей Александрович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.02.2015

Сын: Заслонкин Тимур Алексеевич

Отец ребёнка: Заслонкин Алексей Александрович

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
24.09.2022

Муж: Рубцов Алексей Витальевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.2023

Дочь: Рубцова Ева Алексеевна

Отец ребёнка: Рубцов Алексей Витальевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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