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Молданов Александр

Место рождения

Юильск, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

21.12.1926

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926

Отец: Молданов Иван

Мать: Молданова Екатерина

Юильск, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
07.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Надежда

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
06.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Надежда

д. Юильск
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучко Марина

Мать ребёнка: Молданова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Илья

Мать ребёнка: Молданова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молданова Надежда

Смерть
1981
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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