Молданов Александр
Место рождения
Дата рождения21.12.1926
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926
Отец: Молданов Иван
Мать: Молданова Екатерина
Рождение ребёнка
07.12.1947
Рождение ребёнка
06.06.1951
д. Юильск
Рождение ребёнка
Около 1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучко Марина
Мать ребёнка: Молданова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Илья
Мать ребёнка: Молданова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молданова Надежда
Смерть
1981
Похороны
Неизвестно