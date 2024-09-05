Халтурина (Кусмарцева) Нина Андреевна 07.06.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халтурина (Кусмарцева) Нина Андреевна

Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

07.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941

Отец: Кусмарцев Андрей Павлович

Мать: Кусмарцева (Великанова) Мария Ивановна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
09.08.1965

Муж: Халтурин Юрий Александрович

Рождение ребёнка
18.04.1966

Дочь: Объедкова (Халтурина) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Халтурин Юрий Александрович

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
12.12.1968

Сын: Халтурин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Халтурин Юрий Александрович

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
10.08.1978

Сын: Халтурин Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Халтурин Юрий Александрович

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия

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