Халтурина (Кусмарцева) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941
Бракосочетание
09.08.1965
Рождение ребёнка
18.04.1966
Дочь: Объедкова (Халтурина) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Халтурин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
12.12.1968
Отец ребёнка: Халтурин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
10.08.1978
Отец ребёнка: Халтурин Юрий Александрович