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(Валанкина) Васса (Василиса) Макарова

Место рождения

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1894 ст.

Отец: Валанкин Макарий Николаевич

Мать: Валанкина Елена (Соломия) Васильева

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж крестьянин Макарий Николаев Валанкин и законная жена его Елена Васильевна,оба православные
Крещение
04.04.1894 ст.
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Того же села крестьянин Сильвестр Васильев и крестьянская жена Стефанида Васильевна
Бракосочетание
24.10.1912 ст.

Муж: Борис Иосифов

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж- Никольского крестьянина Иосифа Исидорова сын Борис,православный,первым браком (19 лет). Села Багряж- Никольского крестьянина Макария Николаевича Валанкина дочь Васса,православная,первым б... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1917 ст.

Дочь: Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Борис Иосифов

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж-Никольского состоящий в военной службе младший унтер-офицер Борис Иосифович Исидоров и законная его жена Васса Макаровна,оба православные
Смерть
Неизвестно

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