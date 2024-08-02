(Валанкина) Васса (Василиса) Макарова
Место рождения
Дата рождения03.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1894 ст.
Села Багряж крестьянин Макарий Николаев Валанкин и законная жена его Елена Васильевна,оба православные
Крещение
04.04.1894 ст.
Восприемники: Того же села крестьянин Сильвестр Васильев и крестьянская жена Стефанида Васильевна
Бракосочетание
24.10.1912 ст.
Муж: Борис Иосифов
Села Багряж- Никольского крестьянина Иосифа Исидорова сын Борис,православный,первым браком (19 лет). Села Багряж- Никольского крестьянина Макария Николаевича Валанкина дочь Васса,православная,первым б... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1917 ст.
Дочь: Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Борис Иосифов
Села Багряж-Никольского состоящий в военной службе младший унтер-офицер Борис Иосифович Исидоров и законная его жена Васса Макаровна,оба православные
Смерть
Неизвестно