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Bock (Dahlinger) Catharine

Место рождения

НовоСаратовка

Дата рождения

17.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1841 г.р.

Муж

Дети

1894 г.р.
1895 г.р.
1899 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1861

Отец: Dahlinger Johann Christian

Мать: Dahlinger (Erhardt) Marie Charlotte

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bock Andreas

Рождение ребёнка
03.01.1894

Сын: Bock Carl

Отец ребёнка: Bock Andreas

Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: (Bock) Charlotte

Отец ребёнка: Bock Andreas

Рождение ребёнка
22.05.1899

Дочь: (Bock) Catharine

Отец ребёнка: Bock Andreas

Рождение ребёнка
05.02.1901

Дочь: (Bock) Sophie

Отец ребёнка: Bock Andreas

Рождение ребёнка
08.01.1903

Сын: Bock Johann

Отец ребёнка: Bock Andreas

Рождение ребёнка
05.02.1905

Дочь: (Bock) Christine

Отец ребёнка: Bock Andreas

Смерть
Неизвестно

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