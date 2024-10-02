Bock (Dahlinger) Catharine
Место рожденияНовоСаратовка
Дата рождения17.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bock Andreas
Рождение ребёнка
03.01.1894
Сын: Bock Carl
Отец ребёнка: Bock Andreas
Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: (Bock) Charlotte
Отец ребёнка: Bock Andreas
Рождение ребёнка
22.05.1899
Дочь: (Bock) Catharine
Отец ребёнка: Bock Andreas
Рождение ребёнка
05.02.1901
Дочь: (Bock) Sophie
Отец ребёнка: Bock Andreas
Рождение ребёнка
08.01.1903
Сын: Bock Johann
Отец ребёнка: Bock Andreas
Рождение ребёнка
05.02.1905
Дочь: (Bock) Christine
Отец ребёнка: Bock Andreas
Смерть
Неизвестно