Аришина Антонина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина Антонина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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