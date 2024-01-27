Аришина Антонина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аришин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аришин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно