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(Ширшова) Варвара Евтихиева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.12.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1915 ст.

Отец: Ширшов Евсевий (Евтихий) Иванов

Мать: Ширшова (Кондратьева) Дарья (Дария) Андреева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нерратовки крестьянин Евтихий Иванов Ширшов и законная жена его Дария Андреева,оба православные
Крещение
07.12.1915 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Нератовки состоящий на военной службе Филимон Андреев Кондратьев и той же деревни крестьянская девица Вера Александрова Кондратьева и деревни Самарцевой крестьянская жена Анна Ам... Показать все
Смерть
Неизвестно

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