Уткина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Уткин Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно