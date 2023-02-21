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Уткина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Уткин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1890

Сын: Уткин Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1897

Сын: Уткин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Уткин Андрей Николаевич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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