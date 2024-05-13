Хөснетдин (Хуснутдин) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хөснетдин (Хуснутдин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибиҗамал (Бибижамал) Хуснутдин Кызы

Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хәнәфи (Ханафи) Хуснутдин Кызы

Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайнән (Хайнан) Хуснутдин Кызы

Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәсбах (Масбах) Хуснутдин Улы

Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы

Смерть
Неизвестно

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