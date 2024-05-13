Хөснетдин (Хуснутдин)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибиҗамал (Бибижамал) Хуснутдин Кызы
Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хәнәфи (Ханафи) Хуснутдин Кызы
Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайнән (Хайнан) Хуснутдин Кызы
Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәсбах (Масбах) Хуснутдин Улы
Мать ребёнка: Мөхебҗамал (Мухебжамал) Габидин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно