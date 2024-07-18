Шалудько Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалудько Елена Николаевна

Шалудько Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалудько Кондратий Алексеевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Жила (Шалудько) Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Орловская (Шалудько) Параскева Кондратьевна

Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шалудько Фёдор Кондратьевич

Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шалудько Феодосия Кондратьевна

Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шалудько Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шалудько Тимофей Кондратьевич

Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.