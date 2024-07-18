Шалудько Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Жила (Шалудько) Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Орловская (Шалудько) Параскева Кондратьевна
Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шалудько Фёдор Кондратьевич
Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шалудько Феодосия Кондратьевна
Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шалудько Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шалудько Тимофей Кондратьевич
Отец ребёнка: Шалудько Кондратий Алексеевич
Смерть
После 1858