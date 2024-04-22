Жгун Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1887
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1912 ст.
Сын: Жгун Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Жгун Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Жгун Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Жукова Нина Игнатьевна
Отец ребёнка: Жгун Игнатий Егорович
Смерть
Неизвестно