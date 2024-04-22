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Жгун Татьяна Васильевна

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

?.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Муж: Жгун Игнатий Егорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1912 ст.

Сын: Жгун Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Жгун Игнатий Егорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Жгун Игнатий Егорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Жукова Нина Игнатьевна

Отец ребёнка: Жгун Игнатий Егорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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