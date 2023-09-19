(Красных) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Красных) Екатерина Ивановна

(Красных) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1865

Дочь: (Красных) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1866

Дочь: (Красных) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Красных (Мишарина) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.07.1871

Сын: Красных Михаил Иванович

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1874

Сын: Красных Павел Иванович

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1875

Сын: Красных Александр Иванович

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.03.1877

Сын: Красных Иван Иванович

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1878

Сын: Красных Василий Иванович

Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.