(Красных) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1865
Дочь: (Красных) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1866
Дочь: (Красных) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Красных (Мишарина) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1871
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1874
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1875
Сын: Красных Александр Иванович
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1877
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1878
Отец ребёнка: Красных Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно