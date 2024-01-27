Юнкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнкина Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юнкин Петр Демьянович

Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Юнкин Ипполит (Поликарп) Демьянович

Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юнкин Леонтий Демьянович

Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евгения Демьяновна

Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнкин Демьян Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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