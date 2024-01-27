Юнкина Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
1844
Сын: Юнкин Ипполит (Поликарп) Демьянович
Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евгения Демьяновна
Отец ребёнка: Юнкин Демьян Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно