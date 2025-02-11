Гроссшопф Иоганн Готтлиб 09.03.1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Гроссшопф Иоганн Готтлиб

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.03.1766, Любек

умер ?.12.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Гроссшопф Кристоф (Кристофер) Фридрих03.03.1736 г.р.
Мать
Гроссшопф (Эдлер) Кристина Маргарет23.10.1735 г.р.
Супруги
Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)03.03.1773 г.р.
Дети
Bierstädt (Grosschopff) Christine Elisabeth10.01.1792 г.р.
Гроссшопф Карл Иванович (Карл Фридрих)1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1766

Отец: Гроссшопф Кристоф (Кристофер) Фридрих

Мать: Гроссшопф (Эдлер) Кристина Маргарет

Работа или профессия
Неизвестно

Kaufmann

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссшопф Иван Иванович

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Крещение
09.03.1766

Dom Kirche Lübeck, Lübeck, Germany

Рождение ребёнка
1792

Сын: Гроссшопф Карл Иванович (Карл Фридрих)

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.01.1792

Дочь: Bierstädt (Grosschopff) Christine Elisabeth

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
12.03.1793

Жена: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Cadet Corps Church (St. Michael), Saint Petersburg, Russia

Рождение ребёнка
20.03.1797

Сын: Гроссшопф Густав Иванович (Густав Адольф)

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Бланк (Гроссшопф) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.04.1801

Дочь: Фон Эссен (Гросшопф) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.11.1804

Дочь: Бьюрберг (Гроссшопф) Каролина Ивановна

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.06.1806

Дочь: Borg (Groschopff) Амалия Ивановна

Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)

Смерть
?.12.1817
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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