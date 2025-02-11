Гроссшопф Иоганн Готтлиб
мужской, родился 09.03.1766, Любек
умер ?.12.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГроссшопф Кристоф (Кристофер) Фридрих03.03.1736 г.р.
МатьГроссшопф (Эдлер) Кристина Маргарет23.10.1735 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)
Сын: Гроссшопф Карл Иванович (Карл Фридрих)
Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)
Дочь: Bierstädt (Grosschopff) Christine Elisabeth
Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)
Сын: Гроссшопф Густав Иванович (Густав Адольф)
Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)
Дочь: Бланк (Гроссшопф) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)
Дочь: Фон Эссен (Гросшопф) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)
Дочь: Бьюрберг (Гроссшопф) Каролина Ивановна
Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)
Дочь: Borg (Groschopff) Амалия Ивановна
Мать ребёнка: Гроссшопф (Эстед) Анна Беатта (Анна Карловна)