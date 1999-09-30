Тёлкина (Чащина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тёлкина (Чащина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1999

Отец: не указан

Мать: Чусовитина Нина Юрьевна

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