Насыбуллин Халимулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1909
Дочь: Иксанова (Насыбуллина) Гайниямал Халимулловна
Мать ребёнка: Насыбуллина (Ахметзянова) Мукарама
Кама-Исмагилово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно