Насыбуллин Халимулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыбуллин Халимулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1909

Дочь: Иксанова (Насыбуллина) Гайниямал Халимулловна

Мать ребёнка: Насыбуллина (Ахметзянова) Мукарама

Кама-Исмагилово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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