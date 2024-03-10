Лузина Евгения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Евгения Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1983

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1983

Отец: Лузин Юрий Петрович

Мать: Петухова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Распопов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
01.11.2010

Дочь: Лузина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Распопов Сергей Владимирович

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