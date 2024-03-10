Лузина Евгения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1983
Отец: Лузин Юрий Петрович
Мать: Петухова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Распопов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
01.11.2010
Дочь: Лузина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Распопов Сергей Владимирович