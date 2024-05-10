Бахарев Иван Евдокимович 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Бахарев Евдоким Никифорович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Бахарева) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
26.08.1768

Дочь: (Бахарева) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бахарев Степан Иванович

Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
03.02.1778

Дочь: (Бахарева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бахарев Влас Иванов

Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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