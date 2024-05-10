Бахарев Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Бахарев Евдоким Никифорович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Бахарева) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
26.08.1768
Дочь: (Бахарева) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
03.02.1778
Дочь: (Бахарева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бахарев Влас Иванов
Мать ребёнка: Бахарева(Белоусова) (Белоусова) Пелагея Ефимовна
Смерть
Неизвестно