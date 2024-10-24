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Смурова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

08.05.1836

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
06.11.1831

Сын: Смуров Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1833

Дочь: (Смурова) Федосия Федосия/Авдотья Артемьевна

Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1836

Сын: Смуров Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
08.05.1836
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Опухоль

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