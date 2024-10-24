Смурова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти08.05.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1831
Сын: Смуров Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.02.1833
Дочь: (Смурова) Федосия Федосия/Авдотья Артемьевна
Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
28.02.1836
Сын: Смуров Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич
Смерть
08.05.1836
Причина смерти: Опухоль