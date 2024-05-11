Шишова Параскева Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1915
Отец ребёнка: Шишов Андрей Георгиев
Рождение ребёнка
24.10.1918
Дочь: Шишова Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Шишов Андрей Георгиев
Смерть
Неизвестно