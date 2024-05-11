Шишова Параскева Иоаннова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Параскева Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Андрей Георгиев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.1915

Сын: Шишов Димитрий Андреев

Отец ребёнка: Шишов Андрей Георгиев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.10.1918

Дочь: Шишова Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Шишов Андрей Георгиев

Смерть
Неизвестно

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