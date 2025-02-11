Кочкарева Анастасия Дмитриева 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочкарева Анастасия Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла Неизвестно

Супруги
Кочкарев Игнатий Прокофьев1834 г.р.
Дети
Кочкарев Филипп Игнатов1857 г.р.
(Кочкарева) Екатерина Игнатова12.11.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкарев Игнатий Прокофьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кочкарев Филипп Игнатов

Отец ребёнка: Кочкарев Игнатий Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Рождение ребёнка
12.11.1874

Дочь: (Кочкарева) Екатерина Игнатова

Отец ребёнка: Кочкарев Игнатий Прокофьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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