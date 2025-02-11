Кочкарева Анастасия Дмитриева
женский, родилась 1832
умерла Неизвестно
Супруги
Кочкарев Игнатий Прокофьев1834 г.р.
Дети
Кочкарев Филипп Игнатов1857 г.р.
(Кочкарева) Екатерина Игнатова12.11.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кочкарев Игнатий Прокофьев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
12.11.1874
Дочь: (Кочкарева) Екатерина Игнатова
Отец ребёнка: Кочкарев Игнатий Прокофьев
Смерть
Неизвестно